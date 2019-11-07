وطن: قررت محكمة الاحتلال في عوفر، الخميس، تمديد اعتقال الأسيرة خالدة جرار ستة أيام أخرى.

وذكرت عائلة جرار أن الاحتلال لم يسمح لها بتبديل ملابسها منذ اعتقالها.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت الخميس الماضي، القيادية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين خالدة جرار، بعد اقتحام منزلها وسط رام الله، بعد ثمانية شهور من الإفراج عنها نهاية فبراير/شباط الماضي.

واعتقلت جرار عامي 2015 و2017، وكانت تشغل رئيسة لجنة الأسرى في المجلس التشريعي السابق، وخضعت للاعتقال الإداري المتجدد طيلة فترات اعتقالها.