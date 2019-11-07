طائرة أمريكية تطلق صاروخا على قرية يابانية

رام الله- وطن: قالت مواقع عبرية، إن طائرة أمريكية من نوع "إف 16" أطلقت اليوم الخميس، صاروخا باتجاه قرية يابانية من قاعدة أمريكية في اليابان.

وأوضحت المواقع، أن الصواريخ لم توقع أي إصابات، وأن الإطلاق جاء عن طريق الخطأ، حيث تم فتح تحقيق في الحادثة.

من جهة أخرى، أفادت بعض التقارير بأن الولايات المتحدة صادقت لليابان بخصوص تطوير طائراتها المقاتلة من نوع إف 15 التي تخدم بسلاح الجو الياباني، كما سيتم تزويد اليابان بحاملة طائرات هي الأولى من نوعها منذ الحرب العالمية الثانية.