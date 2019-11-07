نتنياهو يجدد تحريض العالم على ايران

وطن: ادعى رئيس حكومة الاحتلال المنهية ولايته، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، أن إيران "تواصل الكذب والعمل على إخفاء برنامجها النووي"، معبرًا أنها تشكل تهديدًا "ليس على إسرائيل والشرق الأوسط فحسب، وإنما على العالم بأسره".

ودعا نتنياهو، في مقطع مصور بثه على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، "المجتمع الدولي إلى الاستيقاظ" على حد تعبيره، كما حثّ جميع دول العالم إلى الانضمام إلى الولايات المتحدة وإسرائيل، لزيادة الضغط على إيران" للجم طموحها النووي.

وأضاف أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية عقدت صباح اليوم، اجتماعا حول النشاط النووي الإيراني، وخلصت إلى أن إيران "كذبت بشأن برنامجها النووي"، مشددا على أنها "تواصل الكذب" في هذا الخصوص.

وتابع "أبارك، على أنه، على الأقل اليوم، فهمت الوكالة الدولية للطاقة الذرية هذا جيدًا؛ وأكرر، إسرائيل لن تسمح لإيران بتطوير أسلحة نووية تحت أي ظرف من الظروف".