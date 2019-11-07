"الديمقراطية": ندعو للتراجع عن قرار منع إحياء الذكرى الـ15 لاستشهاد الرئيس "أبو عمار" في غزة .. وإزالة العقبات أمام إنهاء الانقسام

غزة- وطن: أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وبشدة، منع الأجهزة الأمنية في قطاع غزة إحياء الذكرى الخامسة عشر لاستشهاد الرئيس ياسر عرفات "أبو عمار".

واعتبرت الجبهة أن هذا الإجراء المرفوض يُعد تعدياً على الحريات العامة والديمقراطية وحق المواطنين في التظاهر والتجمع السلمي الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني.

ودعت الجبهة حركة حماس في غزة للتراجع عن تلك الخطوة التي من شأنها تعكير الأجواء والمناخات الإيجابية التي سادت قدوم وفد لجنة الانتخابات المركزية لقطاع غزة، بالسماح بإحياء هذه الفعالية الوطنية وإزالة العقبات أمام إجراء الانتخابات وخطوات إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية.