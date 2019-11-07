فتح تعلن فعاليات إحياء الذكرى 15 لاستشهاد "ابو عمار"

وطن: أعلنت مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة التحرير الوطني الفلسطيني "فتح" فعالياتها لإحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد القائد ابو عمار.

وقال رئيس المكتب الإعلامي في مفوضية التعبئة والتنظيم منير الجاغوب، في بيان صحفي، إن الفعاليات ستكون على النحو التالي:

مؤسسة ياسر عرفات، يوم الأحد 10/11/2019 الساعة 6 مساءً في قصر رام الله الثقافي.

رام الله، يوم الاثنين 11/11/2019 الساعة 12 ظهراً، والتجمع في مدرسة ذكور رام الله الثانوية ثم المسير إلى ضريح الشهيد القائد أبو عمار.

شمال الخليل، الاثنين الساعة 11 قبل الظهر في بلدة سعير/ منطقة رأس العروض.

قلقيلية، الاثنين الساعة 11 قبل الظهر، مدرسة المرابطين.

طولكرم، الاثنين، الساعة 11:30 ظهرا في جامعة فلسطين التقنية.

نابلس، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 12 ظهراً، المسرح المكشوف/ الأكاديمية.

يطا، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 11 قبل الظهر، مدرسة ذكور المثنى الثانوية.

طوباس، الثلاثاء 12/11/2019 الساعة 11 قبل الظهر، مسيرات كشفية على دوار الشهداء، على أن يقام المهرجان المركزي يوم السبت 16/11/2019 في بلدة طمون.

واستنكر الجاغوب منع حركة حماس إحياءَ الذكرى في قطاع غزة، معتبرا ذلك مساساً بالأعرافِ الوطنيةِ وانتهاكاً للحرّيات العامة.