الجمعة82.. غزة تستعد لمسيرات "مستمرون"

غزة- وطن: يستعد الفلسطينيون في قطاع غزة للمشاركة، اليوم، في الجمعة 82 من مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة.

ودعت الهيئة العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير الشعب الفلسطيني الى المشاركة في فعاليات جمعة "مستمرون".

وقالت الهيئة ان المسيرات تأتي تأكيداً على استمرار مسيرة العودة وكسر الحصار ورفضا لتهديدات الاحتلال بالاغتيال والاجتياح ورفضا لاستباحة الضفة الغربية وهدم بيت ام ناصر ابو حميد بمخيم الامعري وتأكيدا منا على ان بلفور ووعده قد مات بصمود الفلسطينيين.