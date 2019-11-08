أسماء سلامة تكتب لـوطن: الإعلانات التجارية ... وسيلة للترويج أم سبب للإحباط

تعج الشوارع في كل المدن بيافطات دعائية وشاشات العرض للإعلانات المختلفة ، وتتشح واجهات المباني أيضاً بالدعايات لمختلف الخدمات والسلع ، والفواصل الإعلانية عبر الإذاعات المحلية وقنوات التلفزة أطول من مدة البرامج التي تبث ، يجتهد معدوها في الوصول إلى أقوى أسلوب في جلب الانتباه وإثارة الاهتمام لدى المتلقي ، وهو الأمر الطبيعي بالنسبة لصناعة الإعلانات.

تستهدف هذه الإعلانات كافة شرائح المجتمع لأنها تبث عبر الوسائل التي يشاهدها الجميع ، ولا تحدد فئة لتخاطبها بل تخاطب المتلقي بشكل عام .

ما يثير اهتمامي وأنا الدارسة للعلاقات العامة والإعلان تحديداً ، من الإعلانات المنتشرة تلك الإعلانات التي تركز على الجوائز والسحوبات ، كالبنوك مثلاً التي وصل أحد جوائز السحب فيها إلى نصف مليون دولار ، أو بعض حملات تصفيات نهاية الموسم التي وعلى حد التعبير المستخدم ( تحرق الأسعار ) . كذلك طريقة البيع التي تعتمد على ذكر المبلغ للسلعة وعندما تذهب إلى المعارض تجد أن السعر المذكور هو سعر الدفع النقدي ، وأن الأمر يختلف طبعا إذا كان الدفع بالأقساط ( بالشيكات الشخصية أو عبر البنوك ) . وغالبية هذه العروض تكون محددة بسقف زمني لتدعوك لاغتنام الفرص والإسراع في الحصول عليها .

وعلى اختلاف هذه الإعلانات التجارية ، فإن التساؤل الأولي ... من المستفيد من هذه الحملات بشكل أكبر ( من المتلقين ) ، الجواب بكل بساطة : من يملك المال .

ففي سحوبات البنوك مثلاً ، كلما زاد رصيدك في البنك ستزيد فرص ربحك ، ومن كان يملك المال هو من يستطيع أن يدفع نقداً ويستفيد من التخفيض في السعر ، ومن يملك المال سيذهب على المحال التجارية منتهزاً فرصة التصفيات في نهاية الموسم ليشتري بالأسعار ( المحروقة ) .

ومن لا يمتلك القدرة الشرائية من الأساس لن يهتم إلى الأسعار المخفضة أو أسعار بداية الموسم ، لأن ما يتحصل عليه كل شهر بالكاد يفي بالالتزامات الشهرية الضرورية له . وقد لا يكون في حسابه البنكي أي مبلغ ( إن لم يكن بالسالب في نهاية الشهر ) . وهو الأمر الذي يؤثر نفسياً عليه عند سماعه ومشاهدته للإعلانات التجارية ، والتي تشعره بعدم مقدرته على الاستفادة من العروضات وحملات التخفيضات ، فهو سيضطر إلى شراء ما يلزمه ويعتبر ضرورياً بغض النظر عن الوقت أو السعر .

على سبيل المثال ، في نهاية فصل الصيف لن يكون بإمكانه شراء البضائع ( الصيفية ) بأسعارها المخفضة ، في الوقت الذي يفكر فيه بكيفية تأمين المال لشراء ما يعتبر حاجة ملحة لموسم الشتاء وبأسعار العرض في حينها والتي غالباً ما تكون مرتفعة . لذلك تكون قد ضاعت عليه فرصة الشراء بسعر مخفض .

إن معرفة بعض الشرائح للحملات على الخدمات والبضائع مع واقع عجزهم عن الاستفادة منها يشعرهم بالإحباط الشديد ، والنقمة أحياناً على أحوالهم المعيشية الصعبة ، و ربما الحقد على من يملكون القدرة على اقتناء ما هم ليسوا بحاجته أصلاً ، فقط لأن السعر مغري . وهذا ما يسميه الكثيرون بالحقد الطبقي .. وهو موجود بالفعل وما يجري من حرب إعلانات بين المتنافسين يغذي هذا الحقد ويزيد تعمقه في المجتمع .

ولن أتطرق في معرض هذا المقال عن الصدمة لدى المستهلك الذي يقوم بالشراء نتيجة للإعلان دون تجربة سابقة ( مع الخدمة أو السلعة ) ليفاجأ لاحقاً بأن ما حصل عليه مختلف تماماً عما تم ذكره في الإعلان ، وهو ما يندرج تحت مسمى ( التضليل الإعلاني ) . لأن ذلك يحتاج للتناول منفرداً بالحديث والتحليل .

لا يخفى على الكل أن الهدف من رواء الإعلانات التجارية هو خدمة صاحب السلعة أو الخدمة ، وتحفيز الجمهور المتلقي على اقتناعه بوعي أو بدون وعي ( أن يساق إلى اقتنائها ) ، فليس معقولاً أن يدفع صاحب الإعلان لجهة مختصة بالإعلانات مبالغ مالية دون أن يعود ذلك عليه بمبالغ مضاعفة ، ولكن الأمر الجدير بالاهتمام ، إلى جانب مبدأ ترسيخ الطبقية الناتج عن كون المقتدرين على الانتفاع هم من يملكون المال ، فإن الانسياق بشكل عام وراء الإعلانات التجارية يساهم بشكل كبير جداً في تحويل المجتمعات إلى استهلاكية ، وتغييب الفكر الترشيدي للاستهلاك والاقتصاد وعدم الإسراف ، هذا الفكر الذي يساهم بدوره في رفع مستوى الأسرة والمجتمع ، كما أنه يسهم في زيادة نهج الشراء العشوائي غير المدروس وهو الأمر الذي يؤثر على تواجد بعض السلع في الأسواق في بعض المواسم مما يؤثر بالتالي على أسعارها .

أعتقد أن الجمهور المستهلك هو اللاعب الرئيسي في مسألة التحكم بالسعر والعرض والطلب ، فالإقبال على بعض المواد التموينية مثلاً في بعض الأشهر ( كرمضان ) يسهم بشكل كبير في فقدانها من الأسواق وارتفاع أسعارها الجنوني وبالتالي حرمان محدودي القدرة المالية منا لمستهلكين على اقتنائها .

بات من الضروري تثقيف الناس على اختلاف شرائحهم بالطريقة الصحيحة للاستهلاك ، وطريقة التعامل مع السوق والحملات الإعلانية المختلفة ، فلا حماية حقيقية للمستهلك من كافة الأمور المتعلقة بأمور الحياة المعيشية اليومية ، مع وجود الصعوبات التي يدركها الجميع ، محدودية الدخل ، وأسعار صرف العملات ، وأسعار السلع التي هي في ارتفاع مستمر . وعدم وجود البديل المحلي عن بعض السلع المستوردة ... حان الوقت لنعرف كيف ندير دخلنا المحدود بطريقة تؤمن لنا احتياجاتنا بطريقة مرضية ولائقة . لنبدأ بتنشئة أبنائنا على مبدأ ترسيخ هذا الفكر في عقولهم وبالتالي نقله والمجتمع . وأن نبدأ باقتناء ما نحتاج وليس ما نملك القدرة على اقتنائه . وأن اغتنام الفرص ليس ثقافة جديرة بالإتباع والتطبيق .