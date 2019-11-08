الأسير علام نصار يتنسم الحرية بعد 14 عاماً من الاعتقال

وطن: أفرجت سلطات الاحتلال، مساء امس الخميس، عن الأسير علام نصير نصار (39 عاماً) من قرية مادما، جنوب نابلس، بعد قضائه 14 عاماً في الأسر.

وتم الإفراج عنه من سجن النقب الصحراوي ونقله إلى حاجز الظاهرية، جنوب الخليل، حيث كان ذووه في استقباله.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت نصار، وهو من نشطاء الجبهة الشعبية، في مدينة نابلس بتاريخ 10 تشرين الثاني 2005 بعد مطاردته أكثر من عامين، وحكمت عليه بالسجن مدة 14 عاماً بتهمة مقاومة الاحتلال، أمضاها كاملة.