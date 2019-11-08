زلزال يضرب ايران يوقع 5 ضحايا ويصيب 120 آخرين

وطن: لقي 5 أشخاص مصرعهم، وأصيب نحو 120 آخرون، الليلة الماضية، جراء زلزال ضرب شمالي غربي إيران.

وكان مركز الهزة على عمق 8 كيلومترات في محافظة أذربيجان، وبلغت شدته 5.9 درجة على سلم ريختر، بحسب مركز رصد الزلازل التابع لمعهد الجيوفيزياء في جامعة طهران.

وأعقب الزلزال 5 هزات ارتدادية في منطقة تركمانتشاي، بدرجات تتراوح ما بين 4 و 4.8 درجة، بين الساعات 22:50 و 01:40، بحسب توقيت غرينتش.

وقال حاكم المحافظة، محمد رضا بور محمدي، إن خمسة أشخاص لقوا مصارعهم، وإن الزلزال دمر 30 منزلا.

ووفقًا للتلفزيون الرسمي الإيراني، هناك أيضًا 120 جريحًا.

وتجري عمليّات إنقاذ في 41 قرية. وتتركّز الأضرار المادّية في منطقتين، حسبما ذكر التلفزيون. وقد خرج السكّان من منازلهم في هذه المناطق الجبلية الريفية بعد الهزة الأولى.

يشار إلى أن إيران تقع عند ملتقى صفائح تكتونية عدة، ويعبرها عدد من الصدوع ما يجعلها تشهد نشاطا زلزاليا كثيفا.

وكانت إيران شهدت في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017 زلزالا بلغت قوته 7.3 درجات في محافظة كرمنشاه ما تسبب بمصرع 620 شخصا.

وفي 2003 ضرب زلزال بقوة 6.6 درجات محافظة كرمان، وتسبب بمصرع 31 ألف شخص، على الأقل، ودمر بلدة بام التاريخية.

وسجل أشد الزلازل دموية في إيران في 1990 وبلغت قوته 7.4 درجات في شمالي البلاد، وأسفر عن مصرع 40 ألف شخص و300 الف جريح ونصف مليون مشرد.