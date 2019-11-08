قوات الاحتلال تقتحم الخليل وحلحول وتفتش عدة منازل

رام الله- وطن: اقتحمت قوات الاحتلال، اليوم الجمعة، مدينة الخليل وبلدة حلحول في المحافظة وفتشت عدة منازل فيهما.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال داهمت المدينة، واقتحمت منازل المواطنين وعاثت فيها فسادا وخرابا، عرف من أصحابها حسن خلوي وأبناءه.

كما داهمت بلدة حلحول شمالا، وداهمت عدة احياء في البلدة وعبثت بمحتويات منازل المواطنين، وعاثت فيها خرابا، عرف من أصحابها الشقيقين تيسير وسليمان محمد عبد العزيز مضي، وزياد حجازي مضي، ورافع محمد مضي.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت بلدة حلحول، معززة بآليات عسكرية وعشرات جنود الاحتلال وأطلقت قنابل مضيئة، وقامت بعمليات تصوير مستخدمة طائرة صغيرة.