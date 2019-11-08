إسقاط طائرة مسيرة فوق مدينة ماهشهر الإيرانية

وطن: قال موقع إلكتروني إيراني شبه رسمي الجمعة، إن طهران أسقطت طائرة مسيرة فوق مدينة ماهشهر الساحلية جنوب البلاد، دون ذكر المزيد من التفاصيل.

ولم يذكر موقع إيران "فرونت بيدج" الإلكتروني إن كانت الطائرة مدنية أم عسكرية، كما لم يعقب أي من مسؤولين إيرانيين حتى الآن.

وأفادت وكالة أنباء إقليم خوزستان بأن منظومة مرصاد متوسطة المدى أسقطت طائرة مسيرة في سماء ميناء ماهشهر على مياه الخليج جنوب البلاد.

كما أفادت وكالة أنباء خورنا في إقليم خوزستان بأن السكان في محيط ميناء الإمام سمعوا صوت إطلاق صواريخ فجر اليوم.

وأكدت وكالة أنباء "إيلنا" شبه الرسمية سماع أصوات انفجارات قوية في سماء مدينة بندر إمام على الساعة 2:10 بالتوقيت المحلي.

وكانت إيران أسقطت بصاروخ أرض-جو طائرة بدون طيار أمريكية فوق مياه مضيق هرمز، في حزيران الماضي.

(رويترز + روسيا اليوم)