مصرع الفتاة نداء محاميد بانقلاب جرار زراعي في جنين

جنين- وطن: لقيت الفتاة نداء محمد محاميد (25 عاما) مصرعها اثر انقلاب جرار زراعي في جنين.

واوضح الناطق الاعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات أن غرفة العمليات في شرطة محافظة جنين تلقت بلاغا عن وصول شابة بحالة حرجة جدا الى المشفى الحكومي اثر انقلاب جرار زراعي في بلدة دير ابو ضعيف شرقي جنين وفارقت الحياة بعد وقت قصير.

واضاف أن النيابة العامة والشرطة باشرتا الكشف على الجثة كما تحرك خبراء الحوادث الى المكان للوقوف على ملابسات وظروف الحادث.