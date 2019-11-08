مستوطنون يحطمون أشجار زيتون شمال غرب رام الله



وطن: أقدم مستوطنون، اليوم الجمعة، على تحطيم وقطع أشجار زيتون في قرية أم صفا شمال غرب مدينة رام الله.

وأفاد رئيس المجلس القروي مروان الصباح ، بأن مجموعة من المستوطنين، حطموا ست أشجار زيتون في منطقة المرج بالقرية، تعود مليكتها للشقيقين أيمن وأكرم طناطرة.

وأضاف: إن القرية تتعرض لاعتداءات متواصلة من قبل جيش الاحتلال ومستوطنيه، مطالبا المؤسسات المحلية والدولية بدعم المزارعين، ومساعدتهم على استصلاح أراضيهم لتثبيت صمودهم فيها.

ولفت إلى أن 200 دونم من أراضي قرية أم صفا، مهددة بالاستيلاء من قبل جيش الاحتلال لصالح توسيع مستوطنة "حلميش".

(وفا)