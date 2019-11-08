الاحتلال يعتدي على المشاركين في مسيرة كفر قدوم ويصيب العشرات بالاختناق

وطن: أصيب عشرات المواطنين والمتضامنين الأجانب بالاختناق، اليوم الجمعة، جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على مسيرة كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاما.

وأفادت مصادر محلية، بأن المشاركين في المسيرة توجهوا صوب البوابة التي تغلق الشارع الرئيسي للقرية، إلا أن جنود الاحتلال اعتدوا عليهم باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق، جرى علاجهم في مركز إسعاف القرية.

وأكد المشاركون في المسيرة استمرارهم بها حتى تحقيق أهدافها رغم إجراءات الاحتلال المتصاعدة بحق أبناء القرية، سواء بتصعيد وتيرة القمع أو بتضييق الخناق على المزارعين لمنهعم من الوصول إلى أراضيهم لقطف الزيتون.