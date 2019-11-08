وفاة الشاب محمد مطرية وإصابة آخر بجروح خطيرة بحادث سير في اريحا

اريحا- وطن: لقي الشاب محمد جمال مطريه (٢٢ عاما) مصرعه في حادث سير ذاتي عند المدخل الجنوبي لمدينة اريحا فيما اصيب شاب آخر بجروح وصفت بالخطيرة نقل على إثرها إلى مستشفى خارج المحافظة.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن الشرطة تلقت بلاغا بالحادث ووصلت للمكان مركبات الإسعاف ونقلت الجثمان إلى مستشفى اريحا الحكومي وتم اعلام النيابة العامة بالحادث وباشر خبراء السير التحقيق لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول.