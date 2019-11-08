نتنياهو يقرر تعيين نفتالي بينيت وزيرا للحرب

وطن: ذكرت وسائل اعلام عبرية ان رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرر تعيين نفتالي بينيت وزيرا للحرب.

وذكرت المصادر العبرية ان نتنياهو بهذا التعيين يكون قد تخلى عن هذا المنصب الذي كان يشغله بعد استقالة وزير الحرب السابق افيغدور ليبرمان.

وقالت القناة الـ12 العبرية إن بينت سيكون وزير الجيش.

وأضافت القناة العبرية، أن "نتنياهو" توصل لتفاهمات مع "نفتالي بينيت" تقضي بتعيينه وزيراً للجيش.

وكانت صحيفة "معاريف العبرية"، نشرت في وقت سابق من هذا اليوم، أن حالة من التجاذبات والاتهامات بين زعيم حزب الليكود "بنيامين نتنياهو"، وزعيم حزب أزرق أبيض "بيني غانتس"، حول فشل تشكيل حكومة وحدة إسرائيلية حتى اللحظة.

ونقلت معاريف عن "غانتس" اتهامه لحزب الليكود بزعامة "نتنياهو" بإفشال تشكيل الحكومة، وأنهم غير مهتمين بحكومة وحدة، فيما أكد "غانتس" أن حزبه يبحث عن بدائل أخرى، في محاولة لمنع إجراء انتخابات ثالثة.

من جانبه رد "نتنياهو": على "غانتس" واتهمه باستخدام ذرائع لعدم تشكيل حكومة وحدة، وأنه ويجر "إسرائيل" لانتخابات غير ضرورية.