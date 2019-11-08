إبراهيموفيتش يعود لميلان

وطن: قال دون غاربر مفوض دوري كرة القدم الأميركي للمحترفين إن النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش يستعد للعودة إلى ميلان بعد فترة "ناجحة" مع لوس أنجلوس غالاكسي.

وقضى "إبرا" البالغ عمره 38 عاما آخر 18 شهرا بالدوري الأميركي، لكن عقده مع غالاكسي ينتهي هذا العام وارتبط اسمه بالعديد من الأندية الأوروبية.

ولعب إبراهيموفيتش بصفوف ميلان من 2010 وحتى 2012 وأحرز 42 هدفا في 61 مباراة بالدوري. وأشار غاربر إلى أن المهاجم السويدي في طريقه إلى إيطاليا.

وأبلغ غاربر شبكة "إي أس بي أن" أن زلاتان "شخص مثير للاهتمام... يبلغ من العمر 38 عاما وتعاقد مع ميلان أحد أكبر الأندية في العالم".

واختير إبراهيموفيتش في تشكيلة الدوري الأميركي عامي 2018 و2019 وأحرز 53 هدفا.

وانتهى موسمه بعدما خسر فريقه 3-5 أمام غريمه لوس أنجلوس في نصف نهائي القسم الغربي الشهر الماضي.