صحة غزة تعلن وضع حجر الأساس لمجمع رفح الطبي الخميس المقبل

وطن: أعلن وكيل وزارة الصحة في قطاع غزة يوسف أبو الريش مساء اليوم الجمعة عن وضع حجر الأساس لمجمع رفح الطبي وذلك يوم الخميس المقبل.

جاء ذلك في تصريح مقتضب جدًا لأبو الريش عممته وزارة الصحة مساء اليوم .

ومنذ أسابيع تصاعدت حملة أطلقها نشطاء في قطاع غزة تطالب بإنشاء مستشفى لمدينة رفح.

وغرد النشطاء على وسم #رفح_بحاجة_لمستشفى، موضحين أن هناك نحو ربع مليون مواطن في القطاع لا تتوفر لهم مستشفى يتعالجون فيها ما يضطرهم لقطع مسافات طويلة وصولًا لمستشفيات أخرى.

وطَالب حراك #رفح_بحاجة_لمستشفى وزارة الصحة الوقوف عند مسؤولياتها وتنفيذ وعودها على مدار السنوات الماضية، والبدء بإنشاء مستشفى رفح على الأرض المخصصة له.