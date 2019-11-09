ثلاثة أسرى يواصلون إضرابهم عن الطعام رفضا لاعتقالهم الإداري

وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 109 أيام، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 49 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 47 يوماً.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه، إن الأسير علي يواجه ظروفا صحية صعبة، في ظل رفض الاحتلال الاستجابة لمطالبه، وهو موجود حاليا في عيادة الرملة، حيث يعاني مشاكل صحية، وإعياء شديد، ومشاكل في النظر، حيث فقد 20 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، مشيراً إلى احتمالية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لأي انتكاسة، نتيجة نقص الأملاح، والسوائل في الجسم.

وأوضح، أن الأسيرين زهران، والهندي، يعانيان من ضعف في بنية الجسم، وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة الرملة، ويرفضان الحصول على مدعمات، أو إجراء أيه فحوصات طبية.