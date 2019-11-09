فيديو| احتفالات ذكرى المولد النبوي في فلسطين

رام الله- وطن: شهدت عدة مدن فلسطينية، اليوم السبت، أجواء احتفالية بمناسبة ذكرى المولد النبوي، ميلاد النبي محمد عليه السلام، وسط مديح وأهازيج.

واحتفلت مديرية أوقاف محافظة جنين، اليوم السبت، بمشاركة فرقة "أحباب المصطفى" الصوفية من اليامون، لمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف.

وانطلقت مسيرة من أمام جامع القاضي في جنين على أنغام الطبول والأناشيد الدينية والمدائح النبوية، وجابت شوارع المدينة، وصولا لميدان الشهيد أبو علي مصطفى، بمشاركة جماهيرية واسعة من مؤسسات رسمية وأهلية، وفعاليات وقوى ومن الداخل الفلسطيني.

وقدم منشدون على ضربات الطبول عدة قصائد مدح للرسول، وابتهالات، ومدائح دينية، قدمها الصيدلي أسامة خمايسة، والشيخان عزمي ورائد فريحات.

ونظمت مديرية الأوقاف في مساجد جنين احتفالات في مساجد المحافظة، وأقيمت ندوات توعوية ومحاضرات حول الدروس، والعبر من ذكرى المولد النبوي الشريف، تخللها تقديم ابتهالات، وأناشيد، ومدائح نبوية لهذه المناسبة العطرة.

ففي مدينة القدس العاصمة، جاب استعراض كشفي، شوارع المدينة؛ احتفالًا بذكرى المولد النبوي الشريف، بمشاركة كشافة العيسوية، وجبل الزيتون، ومدارس مقدسية.

وتوشح المشاركون في الاستعراض الذي نظمه نادي هلال القدس، وبإشراف مفوضية كشافة ومرشدات محافظة القدس، وحضور المحافظ عدنان غيث، ورئيس هيئة التقاعد ماجد الحلو، ولفيف من الشخصيات والفعاليات المقدسية، بالكوفية الفلسطينية، وسط عروض احتفالية.

وانطلق موكب العرض الكشفي، من مقر نادي الهلال مرورا بشوارع الزهراء، وصلاح الدين، والسلطان سليمان، وباب العامود، وصولًا إلى أسواق البلدة القديمة، وانتهاء في باحات المسجد الأقصى المبارك، تأكيدًا على عروبة القدس، وتعزيز مشاركة الأهالي داخل مدينتهم، وسط الإجراءات المشددة التي تفرضها حكومة الاحتلال وسط القدس.

كما شهدت مدينة نابلس، أجواء احتفالية ومشاهد بهجة بشوارع عدة من المدينة، حيث تزينت بالأعلام الملونة والبلالين المختلفة التي كتبوا عليها عبارات مدح للنبي محمد وشوقًا إليه، ودعوة إلى رسالته.

ووضع أهالي وتجار المدينة، عددًا من أطباق الحلويات بمختلف أنواعها، وكتبوا بجانبها لافتات جاء فيها "نحتفل بالمولد النبوي حبًا برسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، وكل عام وأنتم بخير".