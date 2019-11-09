فتح تؤكد استعدادها لخوض الانتخابات

وطن: عقدت قيادة حركة "فتح"، اجتماعا هاما لمناقشة الانتخابات العامة المزمع عقدها.

وركز الاجتماع على جاهزية الحركه لخوض الانتخابات المزمع إجراؤها، ومؤكدا أن أقاليم الحركه في المحافظات الشمالية على أهبه الاستعداد للانتخابات.

وطالب أمناء سر الأقاليم بعدم وضع مصير الانتخابات وشعبنا الفلسطيني، وعدم الانتظار والمسارعة بإصدار مرسوم خاص للانتخابات، كما أجمع الجميع على أن مرشح الحركة للرئاسة هو الرئيس محمود عباس، ولا خيار غيره.

ودعا المجتمعون إلى ضرورة وضع الآليات اللازمه للبدء والتحضير الداخلي من أجل الانتخابات العامة.

وحضر الاجتماع نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول، وأعضاء اللجنة المركزية جمال محيسن، وحسين الشيخ، ودلال سلامه، وعزام الاحمد، إضافة لأعضاء من المجلس الثوري وقياده التعبئه والتنظيم، وأمناء سر حركة فتح في الأقاليم الشمالية،