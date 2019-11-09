الاحتلال يخطط لتهجير 300 نفر وهدم 25 منزلا في قلنسوة بالداخل المحتل

وطن: تتسع دائرة المعاناة لدى سكان حي شرقي شمال مدينة قلنسوة في الداخل المحتل، بعد أن أرسلت إليهم ما تسمى بـ"اللجنة اللوائية للتخطيط والبناء" الإسرائيلية أوامر استدعاء، تمهيدا إلى تسليمهم أوامر هدم لبيوتهم، بادعاء البناء دون ترخيص.

وسلّمت سلطات الاحتلال، يوم الخميس الماضي، نحو 25 صاحب بيت أوامر استدعاء تمهيدا لأمر الهدم، أي أن هنالك 25 منزلا في مرمى الهدم، ونحو 50 عائلة و300 نفر من أطفال ونساء ومسنين يهددهم التهجير

ولا تقتصر معاناة الحي، الذي يقع في أكناف مدينة قلنسوة، من أوامر الهدم والملاحقات من قبل السلطات الاسرائيلية، فقد هُمش الحي من قبل السلطة المحلية من سنين طويلة، إذ يعاني من سوء في البنية التحتية.

وتزداد معاناة السكان خاصة في فصل الشتاء، بسبب سوء البنية التحتية والشوارع السليمة، وانعدام في المجاري ومجرى المياه.