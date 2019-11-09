"فدا" ينتخب أمينه العام ونوابه وأعضاء مكتبه السياسي

وطن: استكملت اللجنة المركزية للاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، اعمال مؤتمره الوطني العام الرابع بانتخاب أعضاء المكتب السياسي للحزب في الوطن والشتات، وذلك في الاجتماع الذي عقدته اللجنة المركزية، اليوم السبت، في الضفة الغربية وقطاع غزة والشتات، حيث جرى انتخاب (17) عضوا للمكتب السياسي الجديد لتكتمل عضوية المكتب بشكله النهائي والمكون من (21) رفيقا ورفيقة يمثلون كافة هيئات الحزب على مستوى الوطن والشتات.

وجاء انتخاب أعضاء المكتب السياسي اليوم بعد ان كانت اللجنة المركزية انتخبت الأمين العام للحزب ونوابه الثلاثة.

وفيما يلي نتائج العملية الانتخابية التي جاءت تتويجا لفعاليات المؤتمر الرابع للحزب الذي انتخب اللجنة المركزية للحزب وأوكل لها المؤتمر مسؤولية انتخاب اعضاء المكتب السياسي للحزب والأمين العام ونوابه.

أسماء أعضاء الأمانة العامة للحزب:

1- صالح رأفت أمينا عاما للحزب.

2- خالد الخطيب نائبا للأمين العام.

3- سهام البرغوثي نائبا للأمين العام.

4- محمود بحيص نائبا للأمين العام.

أسماء أعضاء المكتب السياسي لحزب فدا:

1- نعمة الحلو

2- سعدي عابد

3- رائف ذياب

4- محمد روقة أبو صخر

5- جمال نصر

6- سمير الزايغ

7- اسلام نصر

8- رتيبة النتشة

9- رياض العطاري

10- نبيلة رزق

11- وليد عطاطرة

12- عدنان اللوباني

13- مصطفى بشارات

14- عدنان حماد

15- ناصر حسون

16- محمد الطيب

17- علي هليل