فيديو | الأردن يغلق منطقتي الباقورة والغمر أمام المستوطنين

وطن: أغلقت السلطات الأردنية، مساء اليوم السبت، منطقتي الباقورة والغمر الأردنيتين أمام دخول المستوطنين، وهذا ما أبلغته السلطات الأردنية لـ "تل أبيب" خلال الأيام الأخيرة.

وبثت وسائل إعلام أردنية، فيديو، يُظهر لحظة قيام حرس الحدود الأردني، بإغلاق إحدى البوابات، وظهر طابور طويل من سيارات المستوطنين، وهي تغادر المنطقة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، السبت، أنه تم إغلاق الباقورة والغمر أمام المستوطنين، مع انتهاء اتفاق التأجير الذي وقع قبل 25 عاما مع الأردن.

ومن المفترض أن يكون الأحد هو آخر يوم يحق فيه للمستوطنين دخول الأراضي الأردنية في الباقورة والغمر، الواقعتين على حدود البلدين.

واستأجرت دولة الاحتلال هاتين المنطقتين الواقعتين على طول الحدود بين الأردن وفلسطين المحتلة، وكان لها حق التصرف بها لمدة 25 عاما، بموجب ملحقات معاهدة "وادي عربة" الموقعة بين الجانبين عام 1994.

ويذكر أنه في 21 أكتوبر/تشرين أول 2018، أبلغ الأردن حكومة الاحتلال، أن المملكة قررت عدم تجديد عقد تأجير أراضي الباقورة والغمر لـ "تل أبيب"، بموجب اتفاقية وادي عربة.