الرجوب: اللقاء مع الفصائل حول الانتخابات لا يمكن أن يتم قبل صدور مرسوم رئاسي بتحديد موعده

وطن: أطلع أمين سر اللجنة المركزية لحركة "فتح" اللواء جبريل الرجوب، مبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بغدانوف، على مستجدات الساحة الفلسطينية، خاصة دعوة الرئيس محمود عباس لاجراء الانتخابات.

وأشار إلى أن أي لقاء مع الفصائل لا يمكن أن يتم قبل صدور مرسوم رئاسي بتحديد موقع الانتخابات والتزام الفصائل بالموعد الذي يحدده، مشيرا إلى إمكانية عقد اللقاء بعد الاتفاق عليه.

وأكد الرجوب، خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو، بحضور سفير دولة فلسطين لدى موسكو عبد الحفيظ نوفل، أن هذه الدعوة تعد محاولة جادة من الرئيس وحركة "فتح" لانهاء الإنقسام ووضع حد للتجاذبات السياسية من خلال صناديق الاقتراح لتكون الفصل في النظام السياسي الفلسطيني في المرحلة المقبلة.

وفي سياق آخر، وضع الرجوب مضيفه في صورة ما تشهده الأراضي الفلسطيني من تطورات، وبشكل خاص ما يمارسه الاحتلال بشكل متواصل من انتهاكات بحق أبناء شعبنا.

وتطرق إلى الوضع الداخلي الإسرائيلي، ونتائج الانتخابات الاسرائيلية الأخيرة، وعدم قدرة أي طرف من الأطراف على تشكيل الحكومة.