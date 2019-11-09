حماس: نواصل المشاورات لتذليل العقبات أمام الانتخابات

وطن: قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) مساء السبت إنها أجرت مشاورات فصائلية ومجتمعية على مدار يومين لبحث سبل إنجاح الانتخابات، والتقت فصائل منظمة التحرير، وفصائل المقاومة الفلسطينية، ونخبة من القوى المجتمعية.

وأوضحت الحركة في تصريح صحفي أن الهدف من اللقاءات "هو التشاور من أجل الحفاظ على التوجهات الإيجابية فيما يخص ملف الانتخابات، والعمل المشترك من أجل تذليل كل الصعاب والعقبات التي قد تواجهها".

وأشارت إلى أن المشاورات بحثت سبل إنجاح الجهود المبذولة للوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة تعبر عن إرادة شعبنا.