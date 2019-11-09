الاحتلال يحرم 14 لاعبًا من الضفة من المُشاركة ببطولة للكارتيه في غزة

وطن: ظّم الاتحاد الفلسطيني للكاراتيه في غزة، مساء الجمعة، بطولة فلسطين السنوية "للكاراتيه" لفئة الفتيان والشباب، للعام الثالث على التوالي، في ظل منع سلطات الاحتلال 14 لاعبًا من الضفة المحتلة من الدخول لقطاع غزة والمُشاركة في هذه البطولة.

وأقيمت البطولة بمُشاركة العديد من اللاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية، في نادي غزة الرياضي، في حين قال أسعد المجدلاوي، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الفلسطينية في تصريحاتٍ صحفية "ننظم اليوم البطولة المركزية الثالثة للكاراتيه على مستوى فلسطين، بمشاركة لاعبين من مختلف المحافظات الفلسطينية".

وأضاف المجدلاوي "رغم المنع القسري لدخول 14 لاعبًا فلسطينيًا من الضفة الغربية إلى القطاع؛ بسبب الاحتلال الإسرائيلي، إلا أننا سعداء بعقد البطولة، ونشعر بالألم لعدم مشاركة الجميع فيها"، مُشيرًا إلى أنه "من خلال الرياضة نحاول إرسال رسالة وحدة فلسطينية، وإظهار قضية فلسطين المدافعة عن حقوقنا للعالم".

كما أشار المجدلاوي في ختام حديثه إلى أن الاتحاد "يطمح لتطوير البطولة في العام المُقبل، لتصبح بطولة دولية، حتى نستطيع أن نحتك بالدول الأخرى".