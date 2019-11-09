فيديو | إصابات بجروح في اعتداءات وحشية للاحتلال على أهالي العيساوية

وطن: اصيب عدد من المواطنين، قبيل منتصف الليلة، بجروح واختناق بالغاز المسيل للدموع، جراء اعتداءات وحشية وعنيفة نفذتها قوات الاحتلال الاسرائيلي في بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة، واعتدت على المتواجدين في الشارع بالضرب المبرح، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق، عرف من المصابين عضو لجنة المتابعة في العيسوية محمد أبو الحمص.