اعتقال 7 مواطنين من الضفة

رام الله- وطن: اعتقلت قوات الاحتلال، فجر الأحد، سبعة مواطنين من أنحاء متفرقة من الضفة.

وافادت مصادر ان قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر أمير خميس من منزله في منطقة وادي شاهين بمدينة بيت لحم، والأسير المُحرر محمد كساب أبو دية من منزله في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

كما واعتقلت الشابيْن أحمد فتحي المصري وخضر رباح أبو الحمص خلال اقتحامها قرية العيساوية في القدس.

واستهدف شبان جنود الاحتلال بزجاجات حارقة داخل قرية العيساوية، بعد تعرض عدد من الاهالي للضرب من قبل جنود الاحتلال ليلة امس.

يتبع..