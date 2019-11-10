"دروب بوكس" تسمح لك بمشاركة الملفات الكبيرة عن طريق رابط

وطن: أعلنت خدمة التخزين السحابي "دروب بوكس" إطلاق وظيفة "ترانسفير" (Transfer) الجديدة، التي تتيح للمستخدم إمكانية إرسال البيانات بكميات كبيرة تصل إلى مئة غيغابايت.

وعن طريق نقرات قليلة يتم إنشاء رابط يسمح بتحميل البيانات حتى بواسطة الأشخاص الذين لا يملكون حسابا على دروب بوكس.

ويمكن حماية البيانات بكلمة مرور، كما يمكن إظهار عدد مرات الوصول إلى البيانات عن طريق الإحصاءات.

وبالإضافة إلى موقع الإنترنت، تتوفر وظيفة "ترانسفير" من خلال التطبيقات على سطح المكتب ونظام أبل "آي أو إس".

وعن طريق الحساب المجاني لا يمكن نقل أكثر من مئة ميغابايت من البيانات، في حين يمكن زيادتها إلى 2 غيغابايت مع حساب "بيزنس ستاندرد" أو "بلس". وتصل البيانات إلى مئة غيغابايت مع حسابات "بروفيشنال" أو "بيزنس أدفانسيد" أو "إنترابرايز".