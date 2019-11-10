ميسي يُعادل إنجاز رونالدو في "الليجا"

وطن: حقق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب وقائد فريق برشلونة الإسباني رقمًا مميزًا خلال مواجهة سيلتا فيجو مساء السبت، ضمن منافسات الجولة 13 من "الليجا".

وسجل ميسي ثلاثية "هاتريك" في فوز فريقه برباعية لهدف على سيلتا فيجو، وأحرز ميسي الثلاثية في الدقائق 23 من ركلة جزاء، و45، و48 من ركلتين من خارج حدود منطقة الجزاء.

وبحسب شبكة "أوبتا" للإحصائيات، فإن هذا "الهاتريك" رقم 34 لميسي في بطولة "الليجا"، ليُعادل رقم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد السابق.

يشار إلى كريستيانو رونالدو رحل عن "الليجا" صيف 2018 إلى يوفنتوس الإيطالي، ويستمر حتى الآن بين جدران فريق "السيدة العجوز".