70 دولة تتعهد بخفض كمية "الطعام المفقود"

وطن: تعهدت أكثر من 70 دولة، السبت، ببذل المزيد من الجهد لخفض كمية الطعام المفقود بسبب سوء التبريد.

ووقعت البلدان على تعهد، امس، خلال الاجتماع السنوي لبروتوكول مونتريال حيث يعمل الوزراء والمسؤولون الحكوميون والخبراء على تنظيم المواد الكيميائية الصناعية، المستخدمة في أنظمة التبريد وتكييف الهواء الضارة بطبقة الأوزون.

وانعقد الاجتماع في مقر منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة في روما.

ويتعرض نحو ثلث الغذاء في العالم إلى الفقد أو الإهدار، والأمل معقود على تطوير أساليب أفضل للحفاظ على برودة الطعام أثناء تخزينه ونقله للحد من النفايات.

ويؤدي سوء التبريد إلى فقدان حوالي 9 في المئة من الأغذية القابلة للتلف في البلدان المتقدمة، وحوالي 23 في المئة في البلدان النامية.