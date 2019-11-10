مسير عسكري وكلمة مرتقبة للقسام في ذكرى عملية التسلل الفاشلة في خانيونس

وطن: أعلنت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، مساء امس السبت، عن مسير عسكري وكلمة مرتقبة للناطق باسمها، في الذكرى السنوية الأولى لعملية "حد السيف".

وقالت في فيديو مصور عبر موقعها الإلكتروني: "ترقبوا.. المسير العسكري وكلمة الناطق باسم كتائب القسام، في الذكرى السنوية الأولى لعملية حد السيف"، دون ان تحدد موعده.

يشار إلى أن كانت القسام أحبطت في 11 نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي، عملية خاصة نفذتها قوة إسرائيلية تسللت داخل قطاع غزة، ونشرت الكتائب صوراً لمن قالت إنّهم أفراد القوة الخاصة، مضيفةً أنّ عملية التسلل الفاشلة كانت تستهدف مقدرات المقاومة.