الاردن يتسلم الباقورة والغمر

وطن: أغلق جيش الاحتلال البوابات المؤدية إلى منطقتي الباقورة والغمر؛ لوقف توافد المستوطنين إليهما تمهيدا لتسليمهما، الأحد، إلى الأردن ب".

ويتسلم الأردن، أراضي الباقورة والغمر، بعد أن أنهى الملك عبد الله الثاني في 21 تشرين أول/أكتوبر 2018 نظاما خاصا سمح فيه الأردن لإسرائيل باستخدامها، ضمن اتفاقية معاهدة السلام الموقعة بين الطرفين في عام 1994.

ماذا تعرف عن الغمر والباقورة

تبلغ مساحة الباقورة 820 دونما في شرقي نقطة التقاء نهر الأردن مع نهر اليرموك، احتلتها إسرائيل عام 1950، واستعادها الأردن من خلال اتفاقية السلام.

أما الغمر، فتقع في وادي عربة بين جنوب البحر الميت وخليج العقبة، بمساحة 4235 دونما، احتلتها إسرائيل خلال الفترة 1968-1970، واستعادها الأردن بموجب معاهدة السلام.

بحسب الملحقين (أ، ب) من اتفاقية معاهدة السلام الأردنية-الإسرائيلية، منح الأردن إسرائيل حق الانتفاع من هاتين المنطقتين، مع إقرار إسرائيل بالسيادة الأردنية عليهما؛ ولذلك لامجال للجدل في حق الأردن في تسلم الأراضي، وفي خروج المنتفعين منها، بما في ذلك المزارعين الإسرائيليين، إذ كان لهم حق الانتفاع لمدة 25 سنة بدون مقابل.

عقد الانتفاع يختلف عن عقد الإيجار، الذي يلزم المستأجر بدفع أجرة محددة. في عقد الانتفاع، يستخدم المنتفع، بدون مقابل، من كل ما يمكن أن ينتفع به. في حالة أراضي الباقورة والغمر، كان الانتفاع مما هو في الأرض، وفوق الأرض.

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