بريطانيا.. استطلاع رأي يظهر تقلص الفارق بين المحافظين والعمال

وطن: أظهر استطلاع رأي في المملكة المتحدة تقلص الفارق بين حزب المحافظين وحزب العمال المعارض هذا الأسبوع مع اشتداد الحملة المتعلقة بالانتخابات العامة التي ستُجرى في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل.

وأظهر الاستطلاع أن حزب العمال المعارض بزعامة جيرمي كوربن ضيق الفارق مع حزب المحافظين بزعامة رئيس الوزراء بوريس جونسون بأربع نقاط مئوية.

وفي الاستطلاع الذي أجرته وكالة أوبينيوم لاستطلاعات الرأي لصالح صحيفة أوبزرفر البريطانية حصل حزب المحافظين الحاكم على 41% من التأييد، بتراجع 1% عن الاستطلاع السابق الذي أجري قبل أسبوع.

في المقابل، كسب حزب العمال ثلاث نقاط مئوية ليحصل على تأييد 29%.

وكان حزب المحافظين قد حصل على 42% مقابل 26% للعمال في استطلاع أجري الأسبوع الماضي، وفقا لوكالة أنباء بلومبيرغ الأميركية.

وتراجعت نسبة التأييد لحزب الديمقراطيين الأحرار -الذي يحتل المركز الثالث- إلى 15%، تلاه حزب بريكست بنسبة 6% ثم الحزب الوطني الأسكتلندي على نسبة 5%.

وأجري المسح عبر الإنترنت على عينة من 2001 شخص من البالغين في المملكة المتحدة خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.