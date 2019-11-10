الأسير المسن موفق عروق في وضع صحي حرج جدا

وطن: حملت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأحد، سلطات الاحتلال وإدارة سجون الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة وصحة الأسير المسن موفق نايف حسن عروق (75عاماً) من سكان مدينة الناصرة، في ظل التدهور المتواصل على وضعه الصحي.

وحذَّرت الهيئة، في بيان، من خطورة الحالة الصحية للأسير عروق الذي يعاني من مشاكل عدة، أبرزها اكتشاف إصابته بمرض السرطان في الكبد والمعدة بعد مرور 15 عاماً على اعتقاله؛ نتيجة ظروف الاعتقال السيئة والإهمال الطبي الذي يتعرض له وجعله فريسة سهلة للأمراض لتنهش جسده كغيره من الأسرى المرضى.

ولفتت الهيئة إلى أنه يقبع بظروف احتجاز قاسية في معبار سجن عسقلان، يعاني من آلام بالصدر والاضلاع والقدمين والرأس ومختلف انحاء جسده، بالإضافة الى آلام بالحلق.

يذكر ان الأسير عروق من مواليد 1945، وقد اعتقل بتاريخ 7/1/2003 وكان عمره حينها 58عاماً.