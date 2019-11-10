رفضا لاعتقالهم الاداري.. 3 أسرى يواصلون إضرابهم

رام الله- وطن: يواصل ثلاثة أسرى في سجون الاحتلال إضرابهم عن الطعام، رفضا لاعتقالهم الإداري، أقدمهم الأسير إسماعيل علي المضرب منذ 110 أيام، والأسير أحمد زهران المضرب منذ 50 يوما، والأسير مصعب الهندي المضرب منذ 48 يوما.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن الأسير علي يواجه ظروفا صحية صعبة وإعياء شديدا ومشاكل في النظر، حيث فقد 20 كيلوغراما من وزنه، ولا يستطيع الحركة إلا من خلال كرسي متحرك، لافتا الى احتمالية أن تتعرض أعضاؤه الحيوية لأي انتكاسة نتيجة نقص الأملاح، والسوائل في الجسم.

ولفتت الهيئة الى أن الأسيرين زهران، والهندي، يعانيان من ضعف في بنية الجسم وتعب شديد، وهما يتواجدان في عيادة الرملة ويرفضان الحصول على مدعمات أو إجراء أيه فحوصات طبية.