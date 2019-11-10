جمعية مدرسة الامهات تعرض فيلم "التين والزيتون "

وطن: عرضت جمعية مدرسة الامهات فيلم بعنوان " التين والزيتون " في مركز جبل النجمة في رام الله ، بحضور منسقة المشروع مها احمد وميسرة اللقاء ساهرة نوفل .

ومن خلال الفيلم نسمع قصص الأجداد وتختلط الأمور في بعضها البعض، الخيال، الواقع، الحب، السياسة، النضال والحلم.

ويروي فيلم التين والزيتون قصة امرأة وبيت، وبه تختلط مشاعر الحنين بالماضي الذي يحمل ذكريات بين وطن مسلوب وحياة هادئة واحتلال يحاول اقصاء بطلة الفيلم وطردها من منزلها ، وكلها مشاعر كانت تشعر بها كل مشاركة ، لانها مرتبطة بالوجع الواحد والحزن الواحد والامل بمستقبل ما ينقلنا الى حياة مليئة بالهدوء والراحة ولمة الاهل والتمسك بالارض.

يذكر ان جمعية مدرسة الامهات قد حصلت على منحة من مؤسسة "شاشات سينما المرأة" لمشروع "يلا نشوف فيلم" الحاصل على تمويل رئيسي من الاتحاد الأوروبي وتمويل مساعد من مؤسسة CFD السويسرية وصندوق المرأة العالمي، الذي يهدف بتعبيره عن المودة والديناميكية والمشاركة، إلى تطوير قدرة الفئات المجتمعية المختلفة على النقاش والتفاعل المتبادل من خلال نشاطات ثقافية، بهدف تعزيز حرية التعبير والتسامح والسلم والمسؤولية المجتمعية وتماسك النسيج الاجتماعي، كما تطوير قدرات هذه الفئات وجعلها مساهماً فعالاً في بناء مجتمع ديمقراطي يحترم التنوع وحقوق الإنسان، ويشارك بفعالية في تحديد أولويات التنمية.