جميعة "الملجأ الخيري الارثوذكسي العربي للمرضى والمقعدين" تناشد عبر وطن السلطة بإنقاذها من الاغلاق

وطن- ريم أبو لبن : ناشد المواطن زياد أبو عبسة، وهو أحد أعضاء جميعة "الملجأ الخيري الارثوذكسي العربي للمرضى والمقعدين" في بلدة العيزرية شرق القدس، الحكومة ووزارة التنمية الاجتماعية بالتدخل لانقاذ الجمعية من الاغلاق بفعل تراكم الديون المالية عليها والتي تقدر بـمليوني و700 ألف شيكل، حيث تحتضن الجمعية قرابة 64 شخصا من ذوي الاعاقة، ومعظمهم يعانون من اعاقات وصفت بـ"الشديدة".

يأتي ذلك في ظل استمرار موظفي الجمعية اضرابهم عن العمل الذي شرعوا به قبل 3 أشهر، جراء عدم تلقيهم رواتبهم.

وقال أبو عبسة لوطن " نناشد اهل الخير ورجال الاعمال والمؤسسات الداعمة، بمساعدة ابنائنا، لأن حياتهم معرضة للخطر بعد أن اغلقت الجمعية، خاصة وأن المعظم لديهم اعاقات مركبة وشديدة".

و أوضح أبو عبسة أن التنمية الاجتماعية تبنت مساعدة 27 حالة من الجمعية، من خلال تقديم 900 شيقل شهريا لكل فرد منهم، إلا أنه ومنذ عام 2017 لم تصرف تلك المبالغ حتى يومنا هذا.

ويذكر أن أبو عبسة، أن ابنه علي البالغ من العمر (12) عاماً، يقيم في الجمعية منذ 6 سنوات، و يعاني من 4 اعاقات جسدية حيث لا يرى، ولديه شلل دماغي، وصرع، ومشاكل في القلب.

وقال " توجهت إلى وزارة التنمية الاجتماعية لكي أطلب تغطية مالية لعلاج ابني، فقالوا لي أنت موظف.. مع العلم أن معظم اهالي المرضى هم موظفون، ولكن كيف سأوفر العلاج لابني وانا احصل شهريا على راتب 2500 شيكل، وعلاجه واقامته بالجمعية يتكلفني 4600 شيكل.. كيف سأوفر له الدواء؟"

ووصف وضع الجمعية التي تأسست قبل نحو 80 عاماً بحالة يرثى لها، حيث ينقصها المواد التموينية الأساسية، والأدوية، كما تراكمت عليها الديون المالية، وقد واجهت نقص الدعم لذي كان يقدم لها من قبل المؤسسات الخارجية، كما أن المساعدات الداخلية لم تعد قادرة على سد احتياجات الجمعية، حيث كان يعتمد المركز على التبرعات والمساعدات.

وقال : " وزارة التنمية الاجتماعية منذ عام 2017 لم تدفع مستحقات الجمعية وما ترتب عليها لدعم 27 حالة فقط".

وأوضح أن المركز يضم العديد من اشخاص ذوي الاعاقة ومن مختلف المحافظات، حيث يضم 16 حالة من مدينة رام الله وحدها، ومعظمهم توصف حالتهم الطبية بـ" الاعاقة الشديدة"، حيث لا يتمكنون من السير، ولديهم عجز في الاطراف السفلية والعلوية، واعاقات مركبة.

وقال " لا استطيع أن أصف لكم طبيعة الاعاقات .. فهي شديدة جداً ويحتاجون للرعاية والاهتمام والدعم".

وأشار خلال حديثه إلى أن اجتماعا قد عقد اليوم ما بين الجمعية ووزير التنمية الاجتماعية، أحمد المجدلاني،حول تقديم الدعم للجمعية، حيث قال المجدلاني وبحسب ما أكد زياد :" قال لنا لا نستطيع تغطية تكاليف جميع الحالات ونحن مقيدون ببرامج معينة داخل الوزارة..."

وأضاف: " قدم لنا وعود بأن الاولوية ستكون في ميزانية 2020 لمرضى الجمعية ككل، على أن تقوم الوزارة غداً بتحويل المستحقات التي ترتب عليها فقط لعام 2017 فقط ... ونحن الان في عام 2019 !.. نحن نتحدث عن مشكلة كبيرة".

وأشار إلى أن أهالي المرضى أيضا قد تراكمت عليهم الديون لصالح الجمعية، حيث لم يعد بمقدورهم توفير فاتورة العلاج وتوفير الدواء لهم.

وقال: " يفترض على السلطة أن تقدم الدواء لابني، وأنا لا املك الأموال لاحضاره، وعندما قلت للجمعية اريد الدواء قالوا لي عليك شراؤها بنفسك أو نحضرها لك وتقوم بتسديد المبلغ المترتب عليك... الجمعية لا تستطيع تأمين الدواء".

وأضاف : " انا اعيل 10 أفراد، وأدفع شهريا للجمعية 400 شيقلا غير تكلفة الدواء .. وراتبي الوظيفي لا يسد حاجة الاسرة ... كما أن الديون قد تراكمت.. ماذا أفعل"؟

وأشار خلال حديثه بانه اذا لم تحقق مطالب الجمعية وتوفير الدعم اللازم فإن المرضى وذويهم سوف يعتصمون داخل مبنى المقاطعة بمدينة رام الله وسيرقدون بجانب الرئيس الراحل "أبو عمار" حتى يتوفر لهم الدواء والعلاج.

وبدوره أكد وكيل وزارة التنمية الاجتماعية داود الديك في حديث لوطن أن الوزارة ستقوم يوم غد "الاثنين" وبالتسيق مع وزارة المالية بتقديم دفعات مالية للجمعية وهي جزء من المستحقات المترتبة عليها والتي تقدر بـ 300 ألف شيقل، حيث تصلهم على هيئة حوالات مالية وليست بدفعة واحدة.

وقال الديك "بفعل الأزمة المالية تأخرنا في صرف المستحقات المترتبة علينا، وحاليا بدأنا باجراءات صرف المتأخرات، ولكن ليست مكتملة ولكن وضعنا اولوية لدينا بدفع جميع مستحقات المستفيدين منها وبأقرب وقت ممكن".

وأوضح أن الوزارة ستدرس وبعد انتهاء الازمة الحالية التي طالت السلطة الفلسطينية زيادة عدد المستفيدين من الخدمة، حيث تقدم المساعدات لعدد معين من المرضى وفقا ميزانية الوزارة.

وقال في نهاية حديثه " الوزارة تقوم سنوياً وكمساهمة منها بتغطية تكلفة الخدمات المقدمة للمرضى في الجمعية، حيث يتم الاتفاق على تقديم المساعدات لعدد معين وفق الميزانية، ونحن نسعى لتقديم الخدمات للجميع".