مواطن يبلغ الشرطة عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل

رام الله- وطن: قام أحد المواطنين، اليوم الاحد، بالإبلاغ عن ابنه لتعاطيه المخدرات في الخليل.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، "بأنه وبناء على اتصال هاتفي تلقته الشرطة من أحد المواطنين يبلغ فيه عن ابنه لقيامه بتعاطي المخدرات بمنزل العائلة، على الفور تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل وضبط ما بداخله من مواد مخدرة".

وأضافت بأنه وحين وصول دورية شرطة مكافحة المخدرات للمنزل، قامت بإلقاء القبض على الابن المشتبه به وبعد تفتيش المنزل تم ضبط مادة يشتبه انها قنب هندي وقنب هندي مهجن المخدرة، حيث تم التحرز عليها اصولا.

وأكدت توقيف المشتبه به مدة 24 ساعة واحالته للنيابة العامة مع المضبوطات لاستكمال المقتضى القانوني بحقه.