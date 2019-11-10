حماس ستفرج عن موقوفين "دعما للأجواء الإيجابية"

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة، اليوم الأحد، الإفراج عن 57 موقوفاً أمنياً، ومحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة.

وقال الناطق باسم الوزارة، إياد البزم: "حرصاً على تعزيز الأجواء الداخلية الإيجابية في قطاع غزة واستجابة لدعوة المجلس التشريعي، وجّه وكيل وزارة الداخلية والأمن الوطني اللواء توفيق أبو نعيم، الأجهزة الأمنية؛ لاتخاذ ما يلزم من إجراءات للمساهمة في تعزيز السلم المجتمعي".

وأضاف البزم، في تصريح صحفي: "في هذا الإطار قررت وزارة الداخلية والأمن الوطني، العفو عن 57 من الموقوفين والمحكومين على ذمة قضايا أمنية مختلفة، بعد أن تمت دراستها ومعالجة آثارها".

وكان مصدر ذكر لوكالة الاناضول أن الإفراج يأتي "في إطار تعزيز الأجواء الإيجابية على الساحة الفلسطينية"، عقب إعلان حركة حماس والفصائل موافقتها على إجراء الانتخابات.

وفي 28 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلنت حماس، في بيان لها، أنها أبلغت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية موافقتها على المشاركة في الانتخابات.

واتفقت الفصائل الفلسطينية مع اللجنة، في 27 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على إجراء الانتخابات التشريعية أولا على أن يتبعها الانتخابات الرئاسية، بفارق زمني لا يزيد عن ثلاثة أشهر، حسب بيان سابق صدر عن اللجنة.

وأجريت آخر انتخابات رئاسية في فلسطين العام 2005 وفاز فيها الرئيس الحالي محمود عباس، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية عام 2006 وفازت فيها حركة “حماس”.