"رام تراك" تحتفي بمرور 10 سنوات على انطلاقها كعلامة تجارية مستقلة

- بعد مرور 10 سنوات لظهورها كعلامة تجارية مستقلة، برزت "رام تراك" كشركة رائدة في هذا المجال.

- ارتفاع مبيعات "رام تراك" وزيادة حصتها السوقية من خلال تطويرها وإطلاقها لطرازات جديدة تستهدف الاحتياجات المحددة للمشتري.

- تواصل العلامة التجارية الاستثمار في شاحناتها القوية مُضفيةً عليها لمسات رائعة وتصاميم داخلية أنيقة ومحركات ومزايا قوية تعزز من قدرتها.

تحتفل "رام تراك" (Ram Truck) بمرور عقد من الابتكار والتطور كعلامة تجارية مستقلة قدمت مجموعة كاملة من الشاحنات والمركبات التجارية التي لا تضاهى. فمنذ بروزها في شهر أكتوبر من العام 2009، أصبحت "رام تراك" شركة رائدة في صناعة الشاحنات التي تتميز بمتانتها وكفاءتها وراحتها واحتوائها على التكنولوجيا المتطورة ومزاياها التي لم يسبق لها مثيل.

وقال ريد بيغلاند، رئيس العلامة التجارية "رام تراك": "منذ أن أصبحنا علامة تجارية مستقلة قبل عشر سنوات، انصب تركيزنا الرئيسي على إنتاج الشاحنات والمركبات التجارية فقط، ما أتاح لنا المجال لإنتاج أفضل المركبات لعملائنا. ونتوقع أن يتواصل هذا الزخم، كما أننا نشعر بالتفاؤل بأننا نقوم باتخاذ الخطوات الصحيحة في الوقت المناسب لاستقطاب المشترين."

نبذة عن العلامة التجارية "رام تراك"

تم خلال العام 2009 إطلاق "رام تراك" كقسم مستقل يركز على تلبية احتياجات مشتري الشاحنات وإنتاج مركبات عالية الجودة. وقاد هذا التركيز "رام" إلى تصميم الشاحنات الأكثر ابتكاراً وحصولاً على الجوائز والتي تتميز بمتانتها وقوتها وكفاءتها واستخدامها لأحدث التقنيات.

ومع طرحها لمجموعة كاملة من الشاحنات، تقوم العلامة التجارية "رام" بتصنيع الشاحنات ذات القدرة الكبيرة على إنجاز الأعمال الشاقة وتلبي احتياجات الأسر للتنقل. فمن الشاحنة "رام 1500"، التي تعكس مستقبل الشاحنات الصغيرة بتصميمها المبتكر واستخدامها للمواد عالية الجودة والتقنيات المتطورة، إلى الشاحنة "رام هيفي ديوتي"، التي تجمع القدرة على التفوق على أي منافس فيما يتعلق بالقوة والجر والقطر، مع القيادة الأكثر راحة والتحكم المثالي بالمركبة، تلتزم "رام" بإنتاج الشاحنات الأفضل على الإطلاق.

تواصل "رام" تخطي حدود المنافسة وتضع معايير جديدة:

• الأكثر قوة: 1.000 رطل بالقدم من عزم الدوران مع محرك الديزل (Cummins Turbo Diesel)

• أعلى قدرة للجر: 35.100 رطل مع "رام 3500"

• أثقل حمولة: 7.680 رطل مع "رام 3500"

• أفضل قيادة وتحكم مع نظام تعليق خلفي بالنوابض ونظام تعليق هوائي

• الشاحنة عالية الأداء الأكثر حصولاً على الجوائز

• أعلى معدل ولاء لملاك شاحنات النصف طن

• على مدار الـ 30 عاماً الماضية، لا تزال "رام" تستحوذ على أعلى نسبة من الشاحنات على الطرقات

تعد "رام هيفي ديوتي" طراز 2019 الأحدث ضمن سلسلة طويلة من شاحنات رام الأكثر راحة أثناء العمل. الشاحنة الأقوى والأكثر قدرة في فئتها مع قدرة جر تصل إلى 35.100 رطل، وسعة حمولة 7.680 رطل، هي أحدث عروض الشاحنات عالية الأداء من "رام" وتقدم عزم دوران لم يسبق له مثيل يصل إلى 1000 رطل بالقدم مدعومة بمحرك تيربو ديزل (Cummins I-6). كما تضع "رام هيفي ديوتي" الجديدة معايير جديدة في القيادة والتحكم والفخامة والمواد والابتكار والتكنولوجيا تتخطى بها أية شاحنات منافسة. ومع تقديمها أقصى قوة وجهد طوال اليوم وكل يوم بثقة، فإن شاحنات "رام هيفي ديوتي" طراز 2019 تمضي إلى الأمام بقوة كاملة من القدرات الفريدة.

ومع تقديمها أقصى قوة وجهد طوال اليوم وكل يوم بثقة، فإن مجموعة شاحنات "رام" تمضي إلى الأمام بقوة كاملة من القدرات الفريدة التي توفر ميزات مستوحاة من الثقة ومعايير السلامة الحصرية في فئتها.