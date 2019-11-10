آلية السفر عبر معبر رفح ليوم الاثنين

وطن: أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني، اليوم الأحد، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم غدٍ الاثنين 11 نوفمبر 2019.

وقالت الوزارة أن السفر يوم غدٍ الأربعاء سيكون للحافلات الحادية عشرة، والثانية عشرة، والثالثة عشر من كشف (10/31).

وأكدت على ضرورة التزام المسافرين بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها، والتواجد غدًا الساعة 06:30 صباحًا في الصالة الخارجية للمعبر.

ونوهت "الداخلية" إلى ضرورة إحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

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