نتنياهو: لدينا علاقات تتعزز مع ست دول عربية

وطن: قال رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو اليوم الأحد، إن "إسرائيل" لديها علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية على الأقل.

جاء تصريح نتنياهو في مستهل الجلسة الحكومية، تطرق خلالها للدعوة التي وجهتها دولة الإمارات، لدولة الاحتلال، لحضور معرض إكسبو 2020، وقال "سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة دولة إسرائيل في معرض إكسبو الذي سيقام في دبي عام 2020".

وأضاف: "هذا يعكس على أرض الواقع تقدم التطبيع مع الدول العربية. لدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل، ويتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما".

وكانت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية كشفت في عددها الصادر صباح الأربعاء 6 نوفمبر، أن دولة الإمارات العربية المتحدة، ستسمح للإسرائيليين بدخول دبي، لحضور معرض إكسبو 2020 الذي سيعقد في تشرين أول/ أكتوبر من العام المقبل.

وبيّنت الصحيفة أنه سيسمح لـ "الإسرائيليين" بدخول الإمارات بجوازات سفر دولة الاحتلال.