حسين الشيخ: المطلوب من حماس أن ترد خطياً على رسالة الرئيس

وطن: كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حسين الشيخ ، مساء اليوم الأحد، عن المطلوب من حركة حماس بشأن رسالة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات.

وقال الشيخ في تغريدة عبر حسابه الرسمي (تويتر) إن " المطلوب من حركة حماس الرد الخطي على رسالة الرئيس التي حددت خارطة الطريق للانتخابات الرئاسية والتشريعية، وذلك أسوة بباقي الفصائل الفلسطينية".

وكان رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، أوضح اليوم الأحد، خلال مؤتمر صحفي، موقف الحركة من رسالة الرئيس عباس بشأن الانتخابات.

وقال هنية: "حسب ورقة الرئيس أبو مازن هناك توجه وإصرار على أن يكون المرسوم الرئاسي للانتخابات يسبق الاجتماع الوطني المقرر، وكرمال وطننا ومن أجل شعبنا نقول إن هذه قد لا تكون عقبة أو سببا من أسباب تعطيل الانتخابات إذا ما تم الاتفاق على الأسس والضمانات التي يجب أن تتوفر لهذه الانتخابات".

موضحاً أنه: "كرمال وطننا قلنا إن قانون التمثيل النسبي لن يكون عقبة أمام الانتخابات، ووافقنا على رسالة الرئيس أبو مازن".

مؤكداً أن حماس ستحترم ارادة الشعب الفلسطيني، عبر صندوق الاقتراع، لأنها قدمت الكثير من التنازلات في سبيل ذلك.