الضابطة الجمركية تضبط 5 أطنان فواكه وخضار مهربة في نابلس

وطن: افاد بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في جهاز الضابطة الجمركية، أن الجهاز في محافظة نابلس تمكن مساء اليوم الأحد، من ضبط 5 أطنان فواكه وخضار، داخل شاحنة قادمة من دولة الاحتلال في محاولة لتهريبها إلى الأسواق التجارية بالمحافظة، إذ أنها لا تحمل تصريح نقل زراعي وإذن استيراد.

وأوضح البيان، أنه تم ضبط الشاحنة خلال كمين تم إعداده مسبقاً بناءً على معلومات دقيقة وصلت للجهاز حول وجود شاحنة محملة بالفواكه والخضار مهربة من دولة الاحتلال، وبحضور جهة الاختصاص في مديرية الزراعة أقرت التحفظ على الكمية المذكورة، وإحالة القضية إلى النيابة العامة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حسب الأصول.