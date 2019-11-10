منح جائزة ياسر عرفات للإنجاز 2019 لمركز معمار الشعبي وجامعة الاستقلال

رام الله- وطن: منحت مؤسسة ياسر عرفات جائزتها السنوية، جائزة ياسر عرفات للإنجاز للعام 2019 لكل من مركز المعمار الشعبي "رواق" وجامعة الاستقلال.

جاء ذلك خلال إحياء الذكرى الخامسة عشرة لاستشهاد القائد المؤسس ياسر عرفات الذي أقامته المؤسسة يوم أمس الأحد 10/11/2019، في قصر رام الله الثقافي.

وأكد د.ناصر القدوة رئيس مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات في كلمته في مستهل كلمته إلى حوارات وطنية واسعة وتوافقاً عريضاً للوصول إلى الموقف الجمعي، لمواجهة الوضع الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني وقضيته الوطنية والذي نتج عن إشكاليات في البنية وفي الإستراتيجية السياسية وفي بناء الإنسان.

وأبدى القدوة استعداد المؤسسة للقيام بدور في مثل هذه الحوارات.

وأعلن القدوة أن المؤسسة توشك على إطلاق برنامج حاسوب حول أملاك لاجئي فلسطين، إضافة إلى استمرارها في نشاطاتها وعملها المؤسسي المنتظم.

وأكد د. محمد اشتية رئيس الوزراء، أن ما سمي بصفقة القرن قد سقطت وفشلت، ودعا العرب وأوروبا إلى التحضير لمرحلة ما بعد فشلها على أرضية القانون الدولي والشرعية الدولية وفي إطار مؤتمر دولي بعد إخفاق المفاوضات الثنائية في إنهاء الاحتلال.

وقال اشتية إن الوفاء لعرفات هو جزء من الإلتزام بالقضة الوطنية، وأن "شمعة" عرفات ستواصل إضاءة الطريق إلى القدس والعودة.

ودعا اشتية إلى ابقاء روح الاشتباك مع الاحتلال حية مع ما يرافق ذلك من مقاومة شعبية وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه.

وعرضت المؤسسة بعد ذلك فيلماً وثائقياً قصيراً من انتاجها بعنوان جرائم، عن الجرائم الإسرائيلية المرتكبة باستمرار ضد الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

وقدم الفنانان عامر حليحل وحبيب شحادة عرضاً إدائياً بعنوان "كم كنت وحدك" مستوحى من شعر محمود درويش وأحمد دحبور، وموسيقى.

ثم أعلن د.نبيل قسيس رئيس لجنة الجائزة، عضو مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات فيها عن فوز كل من مركز المعمار الشعبي "رواق"، وجامعة الاستقلال بجائزة ياسر عرفات للانجاز للعام 2019.

وقام اشتية والقدوة وقسيس بتسليم الجائزة إلى د.خلدون بشارة المدير التنفيذي لمركز رواق وإلى اللواء توفيق الطيراوي رئيس مجلس أمناء جامعة الاستقلال، وألقى كل منهما كلمة قصيرة بمناسبة الفوز بالجائزة.

واختتمت فرقة الكمنجاتي الحفل بأداء أغاني وطنية اختارتها لهذه المناسبة.

وكان الحفل قدأ بدأ الساعة السادسة مساء أمس بالنشيد الوطني الفلسطيني، وآيات من القرآن الكريم رتلها الشيخ فراس قزاز، وتولت الإعلامية كوثر الزين عرافة الحفل.

يذكر أن جائزة ياسر عرفات للانجاز، جائزة سنوية تمنحها مؤسسة ياسر عرفات سنوياً منذ تأسيسها في العام 2007، وتتضمن الجائزة مجمساً خاصة وشهادة براءة الجائزة ومبلغاً مالياً وهو خمسة وعشرين ألف دولار أميركي.