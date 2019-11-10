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"كفاحنا لم ينتهِ".. الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل

10.11.2019 11:39 PM
&quot;كفاحنا لم ينتهِ&quot;.. الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل

وطن: أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد استقالته بعد موجة احتجاجات شديدة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية إعادة انتخابه لولاية رابعة.

وقال موراليس في خطاب له عبر التلفزيون: "نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".

ووصف الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة، وأضاف مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينتهِ، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل".

وتابع: "إن واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".

 

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