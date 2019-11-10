"كفاحنا لم ينتهِ".. الرئيس البوليفي إيفو موراليس يستقيل
10.11.2019 11:39 PM
وطن: أعلن الرئيس البوليفي إيفو موراليس الأحد استقالته بعد موجة احتجاجات شديدة مستمرة منذ ثلاثة أسابيع على خلفية إعادة انتخابه لولاية رابعة.
وقال موراليس في خطاب له عبر التلفزيون: "نقدم الاستقالة كي لا يتعرض إخواننا وأخواتنا من الموظفين الحكوميين لهجمات وتهديدات".
ووصف الحالة الراهنة في بلاده بأنها انقلاب على الدولة، وأضاف مخاطبا الشعب البوليفي: "أود أن أقول لكم إن كفاحنا لم ينتهِ، وأؤكد أن نضالنا من أجل المساواة والسلام متواصل".
وتابع: "إن واجبي الآن كرئيس هو إيجاد طريق لتهدئة الوضع".