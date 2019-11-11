الاحتلال يهدم غرفتين سكنيتين في منطقة "المنطار" ببادية القدس

رام الله- وطن: هدمت قوات الاحتلال، صباح اليوم الاثنين، غرفتين سكنيتين في منطقة المنطار ببادية القدس، بحجة عدم الترخيص.

وقال رئيس بلدية السواحرة يونس جعفر في اتصال هاتفي مع وطن، إن قوات الاحتلال داهمت صباج اليوم غرفتين سكنيتين في منطقتي "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضي بلدة السواحرة، وقامت بهدمها.

واشار الى ان هذه البيوت احدها لعريس جديد لم يمضِ على زواجه سوى عشرة ايام، والبيت الاخر لعائلة مكونة من 6 افراد.

واكد جعفر انه لم يتم اخطار اصحاب الييوت من قبل، مضيفا "ان هذا اجراء تعسفي اسرائيلي واضح المعالم اتخذته الادارة المدنية تتويجًا لقراراتها السابقة بوضع اليد بالامر العسكري على مجموعة من اراضي بلدية السواحرة".

يذكر أن مستوطنين وضعوا في الخامس عشر من أيلول بيوتًا متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الأرض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية في المنطقة.