خالد بطراوي يكتب لوطن: الزلزال

لا تهدف كتابتي هذه الى دب الذعر والهلع في أوساطنا وبين جموع أبناء شعبنا، بقدر ما أرغب في أن أسرد عليكم بعض الحقائق.

ففي مطلع هذا الشهر ( تشرين ثاني لعام 2019) حدثت هزة أرضية بقوة (3.5 على مقياس ريختر ) الى الشمال من بحيرة طبريا ما بنذر بإقتراب زلزال أكبر كذلك الذي تعرضت له فلسطين عام 1927 إن لم يكن أشد قوة، ومن المتوقع أن يحدث في " الوادي الكبير" الموازي لنهر الأردن حيث تظهر أجهزة رصد الزىزل نشاطا كبيرا في ذلك الوادي. ولا بد لنا هنا من التنوية الى الزلزال المدمر الذي ضرب فلسطين عام 1837 ودمر مدينة صفد بالكامل مع مع رافقه من سقوط وقتلى وجرحى.

ولو تتبعنا الزلازل المدمرة في بلادنا لوجدنا أنها تحدث تقريبا كل 90 – 110 عاما، فزلزال عام 1837 المدمر تبعه زلزالا مدمرا بعد 90 عاما ولو تتبعنا السلسلة الحسابية فإن إحتمالات الزلزال م ستكون ما بين الأعوام ( 2017 و 2037)، وأتمنى في قرارة نفسي أن لا يحدث الزلازل أولا وإن حدث ثانيا أن لا يكون مدمرا، وإن حدث أن يكون أقرب الى العام 2037 كي يتسنى لنا من الان الاستعداد له.

والان الى بعض الحقائق أيها الأحبة.

أولى هذه الحقائق تفيد بما لا يدع مجالا للشك أننا مقبلون على زلزال ستكون قوته كافية لسقوط ضحايا بين قتلى وجرحى ولتدمير ممتلكات وبنية تحتية.

ثاني هذه الحقائق أن الله سبحانه وتعالى هو وحده الذي يعلم بالضبط متى سيحدث الزلزال بالثانية والدقيقة والساعة واليوم والعام، وهو وحده يعلم أيضا قوة هذه االزلزال.

ثالث هذه الحقائق أن النشاط الزلزالي في المنطقة يشير الى احتمالية كبيرة لوقوع الزلزال خلال السنوات القليلة القادمة وذلك يتناقض مع أمنياتي المشار إليها أعلاه.

رابع هذه الحقائق أن أستراتيجيات الحد من مخاطر الزلازل تقضي بإتخاذ إجراءات قبل وقوع الزلزال، أثناء وقوع الزلزال وبعد وقوع الزلزال.

خامس هذه الحقائق أننا حاليا في مرحلة ما قبل وقوع الزلزال أي ينبغي لنا الاستعداد له، لا أن يقع الزلزال ويأخذنا على حين غرّة فتكون الخسائر أكبر بكثير فيما لو إتخذنا إحتياطاتنا.

سادس هذه الحقائق أن الزلزال بحد اته لا يقتل، الذي يقتل هو ما ينجم عنه من إنهيارات في المباني وتصدعات في الطرق وإنهيار البواكي والأعمدة والجسور وغيرها الكثير الكثير من الأسباب.

سابع هذه الحقائق وهي الصادمة أننا غير جاهزون البتة لإستقبال الزلزال، رغم أنه يرسل لنا منذ أكثر من عشرين عاما مؤشرات تحذيرية عبر زلازل خفيفة ليبلغنا رسالته ... يا جماعة ... إستعدوا انا لا محالة قادم.

ما العمل ّإذا؟

لنبدأ بالدائرة الصغير فألأوسع والأوسع كما يقولون.

لنبدأ بالعائلة .. من المفترض أن يكون في كل عائلة مستلزمات الحد الأدنى من وسائل الاسعاف الأولى حتى ولو عليه إسعاف صغيرة، لماذا لا تقوم كل عائلة بتثبيت قطع الأثاث الكبيرة تثبيتا جيدا؟ لماذا لا تتدرب كل عائلة على إستقبال الزلزال بهدوء ودون هلع، وكيف بتوجب عليها أن تتصرف عند حدوث الزلزال وبعد حدوثة.

ثم ننتقل الى البنايات، لماذا أولا لا تجري كل لجنة عمارة تقييما للعمارة، وتحديدا تقييما للطوابق الرخوة التي تستند فقط على أعمدة وبضمنها طوابق الكراجات لإتخاذ التدابير اللازمة لتدعيمها، لماذا لا تتدرب كل عمارة على تمرين الاخلاء.

وننتقل بعدها الى الحي .. فالمدينة أو القرية أو المخيم ... المدرسة أو المؤسسة .. المصنع أو المنطقة الصناعية .. ثم الى الخطة الوطنية للكوارث وبضمنها المستشفيات الميدانية في الساحات المكشوفة والملاعب ... وكل ذلك .. وبصراحة يجب أن يتم على وجه السرعة، فربما لا يسعفنا الوقت.

للمرة الأخيرة ... أقول لكم .... إستعدوا.